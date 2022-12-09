В Германии выдали ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота
В Германии выданы ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, в том числе гражданки России. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в генпрокуратуре ФРГ.
«Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против [22] граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б.», — говорится в заявлении.
Кроме того, поданы запросы об экстрадиции двух немцев из Италии и Австрии.
7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.
В причастности к подготовке к госперевороту подозревают более 50 человек. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка либо поддерживали ее, уже арестованы.
Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б.
По данным агентства Reuters, участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.
Журнал Der Spiegel 8 декабря сообщил, что правоохранительные органы Германии в ходе рейдов и обысков изъяли у группировки, готовившей государственный переворот в стране, многочисленные образцы оружия и амуниции.
Тогда же в четверг стало известно о планах полиции ФРГ провести еще череду арестов в ближайшие дни по делу о госперевороте. Глава федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх заявил, что по делу уже проходят 54 подозреваемых, но, по его словам, эта цифра может еще увеличиться.