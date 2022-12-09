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Немецкая Taz опубликовала список «врагов» задержанных в Германии заговорщиков

Taz: глава МИД ФРГ Бербок была в списке «врагов» заговорщиков, готовивших госпереворот
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Полиция Германии обнаружила список «врагов» у подозреваемых в подготовке государственного переворота, задержанных 7 декабря. В числе прочих в нем оказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает 9 декабря газета Die Tageszeitung со ссылкой на список.

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«У одного из обвиняемых обнаружен список из 18 имен. Перечисленные лица являются политиками и журналистами», — говорится в публикации.

Помимо Бербок, в списке оказались лидеры Социал-демократической партии Германии Саскиа Эскен и Кевин Кюнерт, представитель Христианско-демократичего союза (ХДС) Фридрих Мерц, бывший кандидат на пост канцлера от ХДС Армин Лашет, а также парламентарии и известные журналисты.

По информации газеты, список был обнаружен еще до задержания заговорщиков, поэтому семерых членов бундестага, фигурирующих в нем, заранее проинформировали.

7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают более 50 человек. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка либо поддерживали ее, уже арестованы.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства РФ в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.

По данным агентства Reuters, участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.

Также 8 декабря стало известно о планах полиции ФРГ провести еще череду арестов в ближайшие дни. Глава федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх заявил, что по делу уже проходят 54 подозреваемых, но, по его словам, эта цифра может увеличиться.

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