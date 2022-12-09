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ФАС начала проверку онлайн-сервисов оплаты топлива на АЗС
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ФАС начала проверку онлайн-сервисов оплаты топлива на АЗС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала исследование рынка сервисов онлайн-оплаты топлива на АЗС. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос члена Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок и закупок госкорпораций комитета по защите конкуренции Госдумы (ГД) Дмитрия Тортева, с которым 9 декабря ознакомились «Известия».

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ФАС указала, что пока не увидела взаимосвязи между действиями сервиса «Яндекс Заправки» и подорожанием топлива, а в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры.

Как писали «Известия», в конце ноября в ГД попросили ФАС проверить «Яндекс Заправки» — в частности узнать, насколько обоснован введенный компанией сервисный сбор на приобретение топлива.

Этим летом сервис увеличил для владельцев автозаправочных станций комиссию в приложении с 2,39% до 3,59% от суммы чека. С ноября компания стала вводить сервисный сбор и для самих водителей в регионах за пользование приложением. Для автовладельцев в Санкт-Петербурге он составляет 9,99 рубля, для пользователей в Чувашии, Татарстане, Башкирии — 4,99. Как объяснили «Известиям» в «Яндексе», в ближайшие месяцы сбор начнет действовать во всех регионах работы сервиса и составит не больше 10 рублей независимо от объема залитого топлива.

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров заявил «Известиям» 22 июня, что рост тарифа за использование «Яндекс Заправок» создает риск увеличения цен на бензин.

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