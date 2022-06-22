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В Совфеде увидели риск роста цен на АЗС из-за «Яндекса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Рост тарифа за использование «Яндекс.Заправок» создает риск увеличения цен на бензин, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Он сообщил, что комитет направил запросы главе ФАС Максиму Шаскольскому и министру энергетики Николаю Шульгинову для прояснения позиции ведомств по поводу политики компании.

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Недавно владельцы АЗС уведомили СФ, что сервис вновь разослал предупреждение о повышении стоимости его услуг, уточнил Юрий Федоров. В ноябре прошлого года «Яндекс» уже пытался поднять тариф, писали «Известия». Тогда представители топливного бизнеса выступили против новых условий и пригрозили поднять цены на заправках.

Как сообщил «Известиям» один из владельцев сети АЗС, очередное предупреждение о росте тарифа в сервисе «Яндекс.Заправки» компания разослала в конце мая. Речь идет о повышении с 2,39% до 3,59% от сумм платежей за топливо через приложение, сказал собеседник издания. По его словам, увеличение тарифа должно произойти с июня.

«Мы анонсировали это изменение в ноябре прошлого года, но по просьбе ряда партнеров отложили его вступление в силу из-за сложной ситуации на топливном рынке до весны этого года. Выросшие операционные издержки из-за роста аудитории сервиса не позволяют больше откладывать выравнивание комиссии», — заявили в «Яндексе».

В ФАС «Известиям» сказали, что вопрос влияния тарифа за использование сервиса «Яндекс. Заправки» на цены на топливном рынке требует проработки. Позиция ведомства будет сформирована по итогам рассмотрения обращения и направлена в Совет Федерации в установленные законом сроки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цифровые патологии: в Совфеде увидели риск роста цен на АЗС из-за «Яндекса»

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