Аргентина откроет линии производства в Ростовской области

В Ростовской области откроют производство два предприятия из Аргентины, которые специализируются на производстве сельскохозяйственных машин. Об этом по результатам своего визита в эту страну рассказал замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

В региональном правительстве считают это хорошим стимулом для российского сельхозмашиностроения, ведь в нем постепенно сокращается конкуренция, что влияет на рост цен на технику.

Замгубернатора не стал раскрывать названия компаний, лишь отметив, что они специализируются на производстве мощных опрыскивателей и посевных комплексов, аналогов которым в России не существует.

Также, по словам Гончарова, которые приводит RostovGazeta, в регионе необходимо рассмотреть возможность создания в местных селах промышленных парков, чтобы обеспечить работой жителей населенных пунктов размером до 30 тыс. жителей.

Ранее сообщалось о запуске в Ростове-на-Дону серийного производства материнских плат для компьютеров. Для этого используют мощности одного из предприятий. Для создания клавиатур компания планирует закупать не чипы, а просто пластины с нанесенной на них литографией.