Производство материнских плат запустили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону запустили серийное производство материнских плат для компьютеров. Для этого используют мощности одного из предприятий.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на представителей компании, производство ноутбуков будет включать в себя полный цикл: от выпуска батареи до изготовления корпуса. В частности, для создания клавиатур компания планирует закупать не чипы, а просто пластины с нанесенной на них литографией.

Ноутбуки производства Ростова-на-Дону сначала будут поставляться только в государственные учреждения, а затем их смогут приобрести коммерческие компании и частные лица.

Агентство отмечает, что с открытием таких предприятий в регионе активно решается проблема импортозамещения. В ближайшее время в Ростове-на-Дону начнут строить предприятие, занимающееся производством радиоэлектроники.

Ранее сообщалось, что Таганрогский автомобильный завод, ТагАЗ, который с 2014 года находился на грани банкротства, обрел нового владельца. Бывший автозавод приобрел Ростсельмаш. Сельскохозяйственный холдинг подписал соглашение с Ростовской областью о постройке на площадях бывшего автозавода предприятия по выпуску сельскохозяйственной и коммунальной техники с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей.