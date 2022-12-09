Рабочий погиб при обустройстве ливневой канализации в Петрозаводске

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего в Петрозаводске. На мужчину обрушился грунт.

Инцидент произошел 8 декабря на улице Ричагина. По данным правоохранительных органов, 47-летний мужчина участвовал в обустройстве ливневки. Внезапно произошло обрушение грунта, при котором рабочий получил смертельные травмы. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце ноября 57-летний рабочий погиб на производственной площадке в Сабинском районе Татарстана. Мужчину затянуло в транспортер.