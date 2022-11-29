Рабочий погиб на производственной площадке в Татарстане

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 57-летнего рабочего на производственной площадке в Сабинском районе Татарстана. Мужчину затянуло в транспортер.

Трагедия произошла на предприятии по производству льноволокна. По данным правоохранительных органов, оператор ленты поднялся по лестнице к устройству и по неустановленной причине был затянут в пространство между роликом и лентой транспортера. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

24 ноября сообщалось о гибели рабочего в Тукаевском районе. На 41-летнего монтажника упала металлическая труба.