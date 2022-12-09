Эксперты назвали условия изменения позиции Грузии в отношении Украины

Грузия может начать поставлять Украине оружие, а также применить силу в отношении Абхазии и Южной Осетии, если Россия понесет существенные потери в ходе спецоперации. Об этом «Известиям» сообщил замдиректора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Отмечается, что Киев прямо потребовал от Грузии открыть «второй фронт» против России. По словам депутата Верховной рады Федора Вениславского, у Тбилиси есть уникальный шанс «освободить Абхазию и Южную Осетию». С похожими заявлениями выступали секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом глава фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузия не будет поставлять Украине оружие. Поскольку Тбилиси не хочет обострять отношения с Россией.

«Киев и западные структуры будут продолжать давить на Тбилиси. Но не только это станет важным фактором. Многое будет зависеть от того, какое развитие получит российская военная операция на Украине. Если ситуация будет более-менее стабильной или украинской армии придется отступать, то Грузия останется нейтральной. Если отступать и нести чувствительные потери будет Россия, то Тбилиси может все-таки решиться на применение силы против Абхазии и Южной Осетии», — объясняет Скаков «Известиям».

Кроме того, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков уточнил, что нейтральная позиция в российско-украинском конфликте позволяет Грузии неплохо зарабатывать.

«Сохраняется доступ на российский рынок, позитивно влияют на экономику российские релоканты. Думаю, прагматичная позиция может подвергнуться ревизии, только если функционеры «Грузинской мечты» почувствуют угрозу своей власти. Например, замаячит перспектива масштабных выступлений оппозиции», — рассказал Новиков.

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