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Адвокат Бута рассказал о помиловании заключенного Байденом

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден помиловал россиянина Виктора Бута, сократив ему срок отбывания под стражей в американской тюрьме Марион в штате Иллинойс. Об этом 8 декабря рассказал в беседе с ТАСС адвокат заключенного Алексей Тарасов.

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«В этом и есть суть помилования — то, как его обменяли и как он был помилован, так как Байден сократил срок отбывания Виктором Бутом под стражей. У (американского. — Ред.) президента есть прерогатива: помиловать и сократить срок отбывания под стражей», — рассказал он.

Кроме того, по словам Тарасова, для реализации обмена Бута понадобилась политическая воля.

«Мы проводили адвокатское расследование в рамках дела Виктора Бута, доказали, что там не было состава преступления, подавали апелляции, подавали прошения о новых доказательствах, подавали в Верховный суд США, Россия подавала туда же свою аргументацию. Таким образом мы заложили фундамент под утверждение, что наш подзащитный невиновен, но фактически для этой реализации понадобилась политическая воля», — уточнил адвокат.

Также Тарасов рассказал, что переговоры по обмену Виктора Бута велись по закрытой связи между высшими чиновниками России и США. Они изначально предполагали формулу «два к одному». По его словам, на Белый дом оказывалось очень большое давление со стороны обеих семей заключенных.

Ранее в этот день Бута обменяли на осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон категорически отказывался включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.

Тогда же жена Бута рассказала «Известиям», что после многолетней разлуки встретит мужа котлетами и пловом. Также, общаясь с журналистами перед встречей с супругом в аэропорту, она отметила, что привезет ему теплую одежду.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

В распоряжение «Известий» попали кадры, на которых зафиксирован обмен Бута на Грайнер. На полной видеозаписи показано, как баскетболистка покидает колонию в Мордовии, где отбывала срок.

Бизнесмен Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону.

Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

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