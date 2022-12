Читатели Breitbart раскритиковали выбор кандидатуры Грайнер в обмен на Бута

Читатели американского сайта Breitbart раскритиковали решение президента США Джо Байдена обменять россиянина Виктора Бута на звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации Бриттни Грайнер. По мнению пользователей Сети, спортсменка никогда не скрывала презрения к своей стране и «ненавидит Америку». Комментарии появляются под статьей, опубликованной 8 декабря.

«А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?» — написала Clarissa Danae.

«Ненавидящая Америку лесбиянка, у которой есть работа только потому, что НБА субсидирует ее никчемную лигу? Они падают из кожи вон, чтобы обеспечить ее освобождение», — прокомментировал пользователь Dump the Uniparty.

«Что-то я сомневаюсь, что она будет землю целовать, когда прилетит в США», — считает Scrwey Louie.

«Ответ очевиден. Она святая, афроамериканка, и идея в том, что они идут во главе очереди, что бы они ни делали», — написал Guy Daley.

«Она НЕНАВИДЕЛА Америку. Интересно, она так себя чувствует?», — написал Once Upon a Time in America.

Ранее 8 декабря бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обмен Бута на Грайнер означает капитуляцию Америки. По его словам, это не то, как «выглядит американская сила».

Бут был обменен на Грайнер ранее в этот день. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута. Позднее было опубликовано видео обмена осужденными.

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан в свою очередь заявил, что разочарован усилиями администрации Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его не включили в список на обмен.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн. рублей.