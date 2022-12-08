Реклама
Прямой эфир
Мир
Минфин США запросил у конгресса $14,5 млрд на поддержку Украины
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS
Мир
В США одобрили оборонный бюджет в размере порядка $850 млрд на 2023 год
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Foreign Policy указал на потерю США ключевого союзника в борьбе с РФ
Мир
В Литве назвали ненормальным желание 70% школьников изучать русский язык
Мир
Норвегия поддержала решение ЕС по потолку цен на российскую нефть
Политика
Патрушев заявил о желании США и союзников по НАТО ослабить или уничтожить РФ
Происшествия
ООН заявила о повреждении обстрелами зданий двух гуманитарных организаций в Донецке
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Скончался барабанщик группы The Stranglers Джет Блэк
Общество
Суд продлил арест Кара-Мурзе
Сюжет:

Читатели Breitbart раскритиковали выбор кандидатуры Грайнер в обмен на Бута

0
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели американского сайта Breitbart раскритиковали решение президента США Джо Байдена обменять россиянина Виктора Бута на звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации Бриттни Грайнер. По мнению пользователей Сети, спортсменка никогда не скрывала презрения к своей стране и «ненавидит Америку». Комментарии появляются под статьей, опубликованной 8 декабря.

Обмен с сомнениями: как Виктора Бута удалось вернуть на Родину
Российский бизнесмен и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы

«А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?» — написала Clarissa Danae.

«Ненавидящая Америку лесбиянка, у которой есть работа только потому, что НБА субсидирует ее никчемную лигу? Они падают из кожи вон, чтобы обеспечить ее освобождение», — прокомментировал пользователь Dump the Uniparty.

«Что-то я сомневаюсь, что она будет землю целовать, когда прилетит в США», — считает Scrwey Louie.

«Ответ очевиден. Она святая, афроамериканка, и идея в том, что они идут во главе очереди, что бы они ни делали», — написал Guy Daley.

«Она НЕНАВИДЕЛА Америку. Интересно, она так себя чувствует?», — написал Once Upon a Time in America.

Ранее 8 декабря бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обмен Бута на Грайнер означает капитуляцию Америки. По его словам, это не то, как «выглядит американская сила».

Бут был обменен на Грайнер ранее в этот день. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута. Позднее было опубликовано видео обмена осужденными.

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан в свою очередь заявил, что разочарован усилиями администрации Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его не включили в список на обмен.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн. рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022