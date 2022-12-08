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Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное

МИД РФ сообщил об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер
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Фото: Getty Images
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Между Россией и США состоялся обмен осужденными — россиянина Виктора Бута обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер. Соглашение об обмене стало результатом долгого переговорного процесса. Подробности процесса читайте в материале «Известий».

Обмен заключенными между США и Россией — последние новости

Диалог об обмене заключенными страны вели в течение последних месяцев. Российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что для России главное вернуть на родину как можно больше своих сограждан, которые томятся в американских тюрьмах. В первую очередь речь шла об IT-специалисте Александре Виннике и предпринимателе Викторе Буте.

В итоге обмен состоялся 8 декабря. Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. Как уточнила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обоих заключенных помиловали перед передачей. В свою очередь, в МИД РФ рассказали, что соглашения по обмену Бута достичь было нелегко — Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Всего несколько дней назад супруга осужденного Алла Бут обвинила власти США в бездействии в отношении состояния здоровья заключенных. По ее словам, Вашингтон не принимает никаких мер, пока узники не доходят до критической стадии. В противовес этому российские правозащитники, напротив, обеспечивают соблюдение всех прав заключенных, в том числе и иностранцев.

«Боюсь, что все разговоры об обмене могут оказаться только разговорами»
Осужденный в США россиянин Виктор Бут — о надежде вернуться домой, жизни в американской тюрьме и состоянии своего здоровья

В ноябре Виктор Бут рассказал об отсутствии медпомощи и невозможности спать из-за боли. По его словам, он не получал помощи медиков на протяжении восьми месяцев. Диагноз так и не был поставлен.

В настоящий момент россиянин уже едет домой. Его самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Реакция на обмен Виктора Бута

Омбудсмен Москалькова сравнила удавшийся обмен с новогодним подарком — ведь теперь каждого, кому была небезразлична судьба Бута, переполняет чувство радости после его освобождения из заключения.

Радость по поводу возвращения Грайнер на родину выразил президент США Джо Байден. Он поблагодарил ОАЭ за содействие в освобождении заключенной.

«Мы никогда не прекращали добиваться ее освобождения. Для этого потребовались кропотливые и напряженные переговоры», — рассказал американский лидер о переговорном процессе.

Он также пообещал добиваться возвращения в Штаты еще одного американского заключенного Пола Уилана. Надежду на это выразила и защита осужденного.

«Мы не являемся стороной по вопросу обмена. Конечно, мы разочарованы, что Пола Уилана не обменяли. Изначально шли разговоры, что его будут менять на Бута, но этого не произошло. Мы мечтаем об этом! Суд обращался в министерство по вопросу обмена, но никакого ответа не было», — рассказала «Известиям» адвокат Уилана Ольга Карлова.

Кто такой Виктор Бут

Предпринимателя Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина подозревали в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержке терроризма. Россиянин пробыл за решеткой половину срока, в 2022 году его мать обратилась к президентам США и России с просьбой организовать возвращение сына на родину.

Кто такая Бриттни Грайнер

Американка Бриттни Грайнер стала в России фигуранткой уголовного дела из-за провоза запрещенных веществ через таможню Шереметьево. При себе у олимпийской чемпионки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Гражданка США свою вину признала 7 июля, но утверждала, что преступление совершила неумышленно.

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