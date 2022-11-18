Виктор Бут рассказал об отсутствии медпомощи и невозможности спать из-за боли

Около возьми месяцев россиянину Виктору Буту, отбывающему в американской тюрьме «Марион» 25-летний срок, не оказывали медицинскую помощь, пока болезнь не перешла в запущенное состояние. Об этом он сам сообщил в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Сейчас здоровье стало более-менее нормальным, выправляется. Какие-то тяжелые недуги и обострения ушли, раны затянулись, но процесс реабилитации длительный. Мне же очень долго не оказывали никакой медицинской помощи — около восьми месяцев. И болезнь буквально перешла в запущенное состояние, когда образовались кровоточащие язвы по всему телу. От боли я не мог не то что мыться, но даже спать. Мне долго не давали обезболивающих и не принимали каких-либо шагов, чтобы помочь, пока болезнь не приняла крайние формы», — рассказал он.

Бут добавил, что из-за упущенного времени диагноз не был поставлен и никаких препаратов для лечения не назначили.

«Что именно это было за проявление инфекции — герпес, вирусный лишай или еще что-то — непонятно. Каких-то профилактических мер не ведется. Препараты никакие мне не назначены, я ничего не принимаю», — поделился он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Боюсь, что все разговоры об обмене могут оказаться только разговорами