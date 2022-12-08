Байден поблагодарил ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер

Президент США Джо Байден 8 декабря выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер в рамках обмена с россиянином Виктором Бутом. Трансляция его выступления велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Мы никогда не прекращали добиваться ее освобождения. Для этого потребовались кропотливые и напряженные переговоры», — добавил Байден, говоря о процессе переговоров с Россией.

По его словам, в течение суток Грайнер окажется на родине. Президент также пообещал, что власти продолжат вести переговоры с российской стороной об освобождении еще одного гражданина своей страны Пола Уилана, осужденного на 16 лет колонии строгого режима в июне 2020 года по статье о шпионаже.

Ранее 8 декабря новость об обмене Бута и Грайнер сообщили американские СМИ. В частности, телеканал CNN отмечал, что соглашение одобрил президент США Джо Байден.

В МИД РФ позже добавили, что процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве также сообщили, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме больше половины 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в прошлом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.