Байден сообщил о вылете американки Грайнер в США

Президент США Джо Байден в четверг, 8 декабря, сообщил, что поговорил с освобожденной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. По его словам, она уже летит на родину.

«Только что я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она находится в самолете. Она возвращается домой», — написал он в Twitter.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, в разговоре помимо Байдена также участвовала вице-президент Камала Харрис.

Отмечается, что американский лидер на фоне освобождения спортсменки намерен выступить с экстренным обращением, которое запланировано на 08:30 утра (16:30 мск).

Ранее в этот день МИД РФ подтвердил обмен Грайнер на россиянина Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби.

В министерстве подчеркнули, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена. Однако договоренность была достигнута, в настоящий момент россиянин возвращен на родину.

До этого в четверг про обмен сообщили американские СМИ.

9 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России Грайнер и гражданина США Пола Уилана. В свою очередь 3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В августе суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.