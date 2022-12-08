Американские СМИ сообщили об обмене баскетболистки Грайнер на Виктора Бута

По сообщениям американских СМИ, осужденную в России баскетболистку из США Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута.

В частности, источник телеканала CNN утверждает, что Грайнер освобождена из тюрьмы.

По словам американского госслужащего, соглашение по обмену Грайнер и Бута было достигнуто в ходе переговоров, которые велись последние несколько недель, отметил телеканал CBS News. В ходе обсуждения не обсуждалось освобождение осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

Как утверждают источники, обмен состоялся 8 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Соглашение об обмене одобрил президент США Джо Байден. Ожидается, что он выступит с речью об освобождении Грайнер из-под стражи.

В середине ноября Бут рассказал об отсутствии медпомощи в тюрьме США и невозможности спать из-за боли. По его словам, ему не оказывали медицинскую помощь на протяжении восьми месяцев. Он также выразил надежду на скорое возвращение домой.

В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Со своей стороны российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Буте.

4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков. Вышестоящая инстанция утвердила приговор.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Российский предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Мать бизнесмена в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.