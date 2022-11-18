Виктор Бут выразил надежду на возвращение в Россию по обмену

Диалог между президентами России и США и прошедший в апреле обмен заключенными позволяет Виктору Буту надеяться на скорое возвращение домой. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал сам россиянин, отбывающий в американской тюрьме «Марион» 25-летний срок.

«Я не могу оценить, насколько близко мое возвращение в Россию. Но меня, конечно, радуют и обнадеживают два момента: что подобного рода обмен уже произошел, и что уже был диалог между президентами наших стран», — сказал он.

Россиянин считает, что сроки его возвращения домой зависят от «доброй воли США».

Бут добавил, что ощущает поддержку со стороны соотечественников и посольства. Так, его недавно посетил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Мы разговаривали почти полтора часа. Это была для меня большая поддержка, потому что наконец-то за полтора года я первый раз смог спокойно поговорить с человеком напрямую, а не по телефону. Я давно никого не видел и ни с кем не общался», — поделился он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Боюсь, что все разговоры об обмене могут оказаться только разговорами