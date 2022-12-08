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Боррель заявил о военных расходах Евросоюза в размере €214 млрд

Боррель заявил о военных расходах Евросоюза в размере €214 млрд в прошлом году
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Военные расходы стран Евросоюза в 2021 году составили €214 млрд. Об этом 8 декабря заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.

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«Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий. Однако ситуация быстро улучшается. В 2021 году все страны ЕС потратили на оборону 214 млрд евро, что на 6% больше, чем в 2020 году», — сказал он на заседании европейского оборонного агентства.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

До этого, 17 ноября, журнал Foreign Policy рассказал о беспокойстве НАТО дальнейшими поставками оружия на Украину. Как сообщалось, в НАТО идет обсуждение возможностей поддержки членов организации, если их запасы оружия упадут ниже уровня, который необходим для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.

15 ноября Боррель заявил, что до 2025 года странам ЕС необходимо дополнительно выделить на оборону €70 млрд. Также он сделал заявление о том, что силы быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году.

До этого, 11 октября, стало известно, что США посоветовали Европейскому союзу инвестировать в собственную оборону, так как внимание Вашингтона скоро может полностью переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Отмечается, что армии стран ЕС «хронически недофинансированы».

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что Еврокомиссия стремится воспользоваться увеличением военных расходов для развития своей военной промышленности, но это будет непросто. Как написали авторы издания El Pais, система закупок в странах ЕС до начала конфликта на Украине в оборонной промышленности была ориентирована на удовлетворение военного потенциала, связанного с международными кризисами и миротворческими миссиями, а не на внутренние потребности блока.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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