Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства в РФ для иностранцев

Государственная дума в четверг, 8 декабря, в III чтении приняла закон о том, что иностранцам запрещается пользоваться услугами суррогатных матерей на территории РФ.

«Суррогатное материнство для иностранцев запрещено. Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — приводятся на сайте ведомства слова председателя ГД Вячеслава Володина.

Согласно закону, предусматривается, что суррогатной матерью может быть лишь гражданка РФ. Запрет не будет касаться тех случаев, когда в зарегистрированном браке состоят россиянин и иностранец, «в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга», отметил соавтор инициативы глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Немаловажным моментом является то, что рожденный от суррогатной матери ребенок автоматически получает гражданство РФ.

Если брак россиян был прекращен или признан недействительным на момент регистрации ребенка, то они могут быть записаны родителями только с согласия суррогатной матери на основании решения суда. А если суд установит, что брак был зарегистрирован в целях заключения договора о суррогатном материнстве без намерения создать семью, родителем ребенка сможет быть записан «добросовестный супруг», права которого были нарушены при заключении такого брака.

О планах ГД принять законопроект о суррогатном материнстве сообщалось ранее в четверг.

Как отметил в беседе с «Известиями» адвокат Игорь Трунов, «запрет для иностранных граждан» вызывает много вопросов. По его словам, необходимо разъяснить, что будет, если иностранцы воспользовались услугой суррогатного материнства в России. Например, будет ли это административное или уголовное наказание.