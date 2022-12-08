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Госдума может принять законопроект о суррогатном материнстве 8 декабря

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В Госдуме 8 декабря рассмотрят законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан.

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Может ли это стать первым шагом на пути к запрету торговли детьми

По словам одного из авторов законопроекта, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, высока вероятность, что документ примут сразу во втором и третьем чтении.

Согласно законопроекту, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке граждане России или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. При этом суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Иностранцы воспользоваться этой услугой больше не смогут.

Другой важный пункт: рожденный от суррогатной матери ребенок будет автоматически наделен российским гражданством.

При этом понятие «запрет для иностранных граждан» вызывает много вопросов, считает адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы биологических родителей детей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Торговля неуместна: иностранцы не получат детей от суррогатных матерей из РФ

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