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Путин назвал героями всех бойцов на передовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой — герой.

«Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — сказал он 8 декабря на мероприятии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле, в ходе которого вручил награды участникам специальной военной операции, удостоенным звания «Герой России».

По словам главы государства, сейчас особенно остро ощущается, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение и является безусловной наивысшей ценностью.

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