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Путин: Россия никому не передает ядерное оружие, но защитит союзников всеми средствами

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Россия никому не передавала и не передает ядерное оружие, но будет защищать своих союзников всеми имеющимися средствами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин 7 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Российский лидер признал, что угроза ядерной войны сейчас есть и нарастает. Но в то же время, по его словам, Россия рассматривает ядерное оружие только как средство защиты.

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«У нас стратегия применения средств защиты: а именно как защиту мы рассматриваем ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара: то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ», — пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что страна не передавала и не передает ни одной другой стране свое ядерное оружие. В то же время он заявил о готовности защищать своих союзников всеми способами в случае необходимости.

Путин также упомянул бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, которая открыто заявляла о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.

Также российский лидер напомнил, что США размещают свое тактическое ядерное оружие в странах Европы и даже проводят учения, моделирующие сценарии с его использованием.

«Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть. И они в более продвинутом и в более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру. Исходим из того, что оно есть. Это фактор, не провоцирующий к расширению конфликта, а сдерживающий», — подчеркнул Путин.

Ранее, 17 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и США договорились в Анкаре не применять ядерное оружие. Новой мировой войне нельзя давать ни единого шанса, подчеркнул он.

Днем позже власти США заявили о согласии Вашингтона с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана.

Между тем 15 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател рассказал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить вероятные последствия применения ядерного оружия.

В тот же день в Белом доме заявили, что встреча состоялась для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Там сообщили, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.

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