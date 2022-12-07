Путин заявил об отсутствии сейчас необходимости для дополнительной волны мобилизации

Разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла. Об этом в среду, 7 декабря, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — указал глава государства.

Путин также отметил, что половина мобилизованных граждан до сих пор находится на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходит дополнительную подготовку.

По словам президента, из 300 тыс. граждан, ранее призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тыс. человек в настоящее время в зоне спецоперации, и только 77 тыс. военных находятся на боевых позициях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что в социальных сетях появляется много провокационных сообщений о якобы новой волне мобилизации, однако в данном вопросе нужно ориентироваться только на официальные источники.

Ранее, 31 октября, Путин заверил, что частичная мобилизация в стране завершена. Тогда же Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва не нужен.

Минобороны 28 октября доложило главе государства, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тыс. человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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