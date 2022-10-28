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Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России

Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в стране закончены.

По его словам, установленное задание о призыве 300 тыс. человек выполнено, оповещение граждан прекращено.

«Никаких дополнительных заданий не планируется, комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по комплектования войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — подчеркнул Шойгу.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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