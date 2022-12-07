Парламент Перу объявил импичмент президенту Кастильо

Парламент Перу объявил импичмент главе государства Педро Кастильо. Соответствующее решение было принято в среду, 7 декабря.

«Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо», — говорится в заявлении госоргана.

Также отмечается, что в 15:00 по местному времени (23:00 мск) будет организовано заседание конгресса, на котором вице-президент Перу Дина Болуарте даст присягу перед вступлением в должность главы республики.

Ранее в этот день Конгресс республики Перу должен был рассмотреть вопрос об отстранении Педро Кастильо от управления государством за менее чем полтора года его пребывания у власти. В свою очередь президент объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране.

«В связи с жалобами граждан со всей страны приняты решения: создать чрезвычайное правительство в целях восстановления правового демократического государства», — сообщил он.

По словам президента, новая конституция Перу должна быть разработана не позднее, чем через девять месяцев. Он также объявил о реорганизации системы правосудия, в том числе органов судопроизводства, прокуратуры и Конституционного суда.

Кроме того, Кастильо призвал граждан сдать незаконно хранящееся у них оружие в течение следующих 72 часов.

Лидер республики, что такие решения позволят «направить страну по пути развития без какой-либо дискриминации». Он напомнил, что с момента его прихода к власти действующий парламент последовательно отклонял выдвинутые правительством социально-экономические инициативы, блокируя работу кабинета министров.

На фоне событий в Перу о своей отставке объявил командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман и ряд министров правительства.

К настоящему времени от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИД, а также постпред Перу при ООН.

Педро Кастильо занимал пост главы республики с 28 июля 2021 года.