Реклама
Прямой эфир
Общество
Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
Мир
Bloomberg узнало о планах Британии объявить о новых санкциях против России
Мир
Кличко призвал жителей Киева готовиться к «апокалипсису»
Мир
Парламент Перу объявил импичмент президенту Кастильо
Мир
МО РФ заявило о планах сирийских боевиков атаковать дронами авиабазу Хмеймим
Происшествия
Склад с серой загорелся после обстрела украинскими боевиками завода «Стирол» в ДНР
Мир
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Мир
Медведев увидел в попытке госпереворота в Германии болезнь модели управления
Мир
Путин пообещал разобраться в причинах хранения Молдавией части газа на Украине
Мир
Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против РФ
Мир
На лидера турецкой партии напал неизвестный с ножом
Происшествия
Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Парламент Перу объявил импичмент президенту Кастильо

0
Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Перу объявил импичмент главе государства Педро Кастильо. Соответствующее решение было принято в среду, 7 декабря.

«Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо», — говорится в заявлении госоргана.

Также отмечается, что в 15:00 по местному времени (23:00 мск) будет организовано заседание конгресса, на котором вице-президент Перу Дина Болуарте даст присягу перед вступлением в должность главы республики.

Ранее в этот день Конгресс республики Перу должен был рассмотреть вопрос об отстранении Педро Кастильо от управления государством за менее чем полтора года его пребывания у власти. В свою очередь президент объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране.

Наши к вашим: расширит ли Латинская Америка военное сотрудничество с РФ
Как украинский кризис отразился на борьбе Вашингтона и Москвы за влияние в регионе

«В связи с жалобами граждан со всей страны приняты решения: создать чрезвычайное правительство в целях восстановления правового демократического государства», — сообщил он.

По словам президента, новая конституция Перу должна быть разработана не позднее, чем через девять месяцев. Он также объявил о реорганизации системы правосудия, в том числе органов судопроизводства, прокуратуры и Конституционного суда.

Кроме того, Кастильо призвал граждан сдать незаконно хранящееся у них оружие в течение следующих 72 часов.

Лидер республики, что такие решения позволят «направить страну по пути развития без какой-либо дискриминации». Он напомнил, что с момента его прихода к власти действующий парламент последовательно отклонял выдвинутые правительством социально-экономические инициативы, блокируя работу кабинета министров.

На фоне событий в Перу о своей отставке объявил командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман и ряд министров правительства.

К настоящему времени от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИД, а также постпред Перу при ООН.

Педро Кастильо занимал пост главы республики с 28 июля 2021 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022