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Армения получила предложение Азербайджана о проекте мирного соглашения

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Армения получила предложение Азербайджана о проекте мирного соглашения и скоро ответит на него, подходы сторон еще далеки друг от друга. Об этом 7 декабря на правительственном часе в парламенте заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.

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Он признал, что подходы к решению проблемы у стран разные.

«Подходы сторон далеки друг от друга по многим вопросам, но переговоры ведутся для того, чтобы они могли найти точки соприкосновения между отдаленными позициями и достичь общего результата», — указал Мирзоян.

5 декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва заинтересована в способствовании заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что до подписания мирного договора между Баку и Ереваном необходимо отвести войска от границы и внедрить механизмы мониторинга.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершать.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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