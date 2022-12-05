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Лавров отметил заинтересованность России в мире между Баку и Ереваном

Лавров заявил, что Россия заинтересована в заключении мирного договора между Баку и Ереваном
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия заинтересована в том, чтобы способствовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом 5 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границы, заключению мирного договора и в целом укреплению мер доверия, в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, политологами, парламентариями», — сказал глава российской дипломатии.

Как обратил внимание Лавров, важным вопросом остается выполнение трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты в ноябре 2020 года, а также в январе и ноябре 2021 года.

Также он напомнил о результатах саммита, прошедшего в октябре в Сочи.

В ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений.

Ранее, 26 ноября, президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана.

До этого, 1 ноября, на саммите в Сочи на встрече с российским лидером Алиев и Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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