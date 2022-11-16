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Пашинян назвал условия подписания мирного договора с Баку

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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До подписания мирного договора между Баку и Ереваном необходимо отвести войска от границы и внедрить механизмы мониторинга. Об этом 16 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Делимитация границы должна быть завершена к моменту подписания или вступления в силу мирного договора. Теперь есть сигналы, что, возможно, это нереально. Но и здесь есть выход: мы предлагаем взять фактически существующую линию 1990 года, провести зеркальный вывод войск, создать механизм наблюдения, передать весь этот участок погранслужбе, закрепить представление о границе линии и спокойно приступить к процессу делимитации, который может занять годы», — сказал он во время выступления в парламенте.

14 ноября Пашинян заявил, что Азербайджан стреляет в мирных жителей Нагорного Карабаха, когда они занимаются сельскохозяйственными работами.

За день до этого в Минобороны РФ заявили о нарушении режима прекращения огня в Аскеранском районе. Уточнялось, что с азербайджанского поста был открыт огонь из стрелкового оружия по проводившему земляные работы местному жителю.

10 ноября Пашинян выступил с предложением о создании трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. По его словам, Ереван предоставил обновленную версию предложения Баку.

Ранее, 1 ноября, на саммите в Сочи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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