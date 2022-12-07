Движение по одной из улиц Ижевска перекроют на полгода
В Ижевске со среды, 7 декабря, ограничено движение по улице Короткова. Ограничения будут действовать вплоть до 31 мая 2023 года.
Как пишет udm-info.ru со ссылкой на городские власти, движение транспорта запрещено от шлюзового проезда вдоль улицы Автозаводская до межквартального проезда напротив дома №5 на улице Короткова.
Причина — строительство сетей водоснабжения к новым домам на улице 10 лет Октября.
ИА «Сусанин» поясняет, что объект строится в рамках федеральной программы «Стимул». Благодаря ей развиваются микрорайоны комплексной застройки, их обеспечивают дорогами и инженерными коммуникациями.
В середине ноября в московском метро на полгода, до весны 2023 года, закрыли участок зеленой ветки. Движения нет между станциями замоскворецкой линии «Автозаводская» и «Орехово».