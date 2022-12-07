На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, в восточной части Украины. Об этом 7 декабря свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Уточняется, что по состоянию на 11:00 мск воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской областей.

Накануне днем воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины. Также сообщалось о воздушной тревоге в Полтавской, Сумской, а также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Россия начала атаковать объекты военной инфраструктуры Украины и связанные с ней энергетические объекты с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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