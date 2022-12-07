На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, в восточной части Украины. Об этом 7 декабря свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Уточняется, что по состоянию на 11:00 мск воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской областей.
Накануне днем воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины. Также сообщалось о воздушной тревоге в Полтавской, Сумской, а также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
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