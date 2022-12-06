На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Утром 6 декабря воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, на это указывают данные официального ресурса по оповещению.

Кроме того, тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Днем ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что цель российского удара по инфраструктуре Украины достигнута, все назначенные 17 объектов поражены.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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