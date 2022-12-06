В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом 6 декабря сообщили главы регионов Виталий Ким и Сергей Братчук.

Председатель Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о тревоге на всей территории региона в 21:27.

Глава администрации Одесской области Сергей Братчук в 22:29 также написал о воздушной тревоге в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге сообщалось в Полтавской, Сумской, а также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Накануне, 5 декабря, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины.

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