Песков сообщил о рассмотрении РФ вариантов ответа на потолок цен на нефть

Власти России обсуждают разные варианты ответа на введение странами Евросоюза (ЕС) и «большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть. Как отметил 7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после того как меры будут сформулированы, решение властей озвучат.

«Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее в среду «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Москва разработала три варианта ответных мер при введении потолка цен на российскую нефть странами G7 и ЕС. В настоящее время проект указа президента РФ Владимира Путина обсуждают с его администрацией и правительством, отметила газета.

Согласно информации издания, первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта власти рассматривают введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена.

6 декабря агентство Bloomberg сообщило, что в ответ на введение потолка цен на российскую нефть Москва рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости данного вида сырья, а также другие меры.

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен на нефть начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Также 4 декабря Новак сообщал, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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