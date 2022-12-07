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Роналду назвал «историческим результатом» победу Португалии над Швейцарией на ЧМ-2022

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cao Can
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Итоги матча 1/8 финала ЧМ–2022, в котором команда Португалии обыграла соперников из Швейцарии с разгромным счетом, 7 декабря эмоционально описал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, заявив об «историческом результате» в крупнейших соревнованиях.

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«Невероятный день для Португалии с историческим результатом в крупнейшем соревновании мирового футбола. Роскошное выступление, полное талантами и молодости. Нашу команду можно поздравить. Вперед, Португалия!» — цитирует сообщение Роналду в Twitter «Спорт-Экспресс».

Сам Роналду начал матч со швейцарцами на скамейке запасных. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, которому удалось оформить хет-трик и сделать результативную передачу.

Накануне, 6 декабря, сборная Португалии обыграла со счетом 6:1 команду из Швейцарии на чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре. Самый высокий результат встречи показал 21-летний нападающий Португалии Гонсалу Рамуш. Он забил три мяча швейцарцам на 17-й, 51-й и 67-й минутах игры.

Роналду не попал в стартовый состав команды. По словам главного тренера сборной Фернанду Сантуша, это решение было принято заранее в связи с тактикой команды.

Победа обеспечила португальцам выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

10 декабря Португалия сыграет со сборной Марокко, которая 6 декабря обыграла Испанию. Серия пенальти закончилась со счетом 3:0 в пользу марокканцев.

Ранее, 5 декабря, в четвертьфинал мирового первенства вышли футболисты из Бразилии, победив в матче с командой из Южной Кореи. В тот же день хорваты смогли одолеть японцев и тоже попали в 1/4 финала.

Кроме того, в четвертьфинал чемпионата мира по футболу пробились Франция, Англия, Аргентина и Нидерланды.

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