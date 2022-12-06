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Роналду не попал в стартовый состав Португалии впервые с 2008 года

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Фото: Getty Image/Chris Brunskill
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Нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав национальной команды Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022, который проходит в Катаре. Об этом во вторник, 6 декабря, говорится на странице сборной Португалии в Twitter.

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Португальцам предстоит сыграть против команды Швейцарии на стадионе «Лусаил Айконик», матч начнется 6 декабря в 22:00 мск, пишет RT.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Роналду начнет матч в запасе. Соответствующее решение было принято ранее в этот день, поскольку главный тренер сборной остался недоволен реакцией Роналду на замену в матче против Южной Кореи.

Вместо 37-летнего Роналду на поле с первых минут выйдет 21-летний Гонсалу Рамуш.

Таким образом, Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на крупном турнире впервые с 2008 года. Последний матч, который Криштиану начал на скамейке запасных, также был со Швейцарией — на групповом этапе чемпионата Европы, отмечает «Чемпионат». До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро.

Национальная сборная Португалии занимает первое место в группе Н с шестью очками в активе. Команда обыграла Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а в последнем туре уступила Южной Корее (1:2).

Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками. Команда обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0, с тем же счетом уступила Бразилии и победила Сербию (3:2).

5 декабря стало известно, что Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» с 1 января 2023 года станет игроком футбольного клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Заключенный футболистом контракт с клубом рассчитан на 2,5 сезона и делает португальца самым высокооплачиваемым спортсменом на планете: футболист будет зарабатывать порядка €200 млн за сезон.

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