Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Марокко обыграла в серии пенальти команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Не удалось ни одной из команд забить и в овертаймах.

В серии пенальти точнее оказались марокканцы — 3:0.

Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал мунлиаля. Она сыграет в 1/4 финала с победителем матча Португалия – Швейцария, который также пройдет 6 декабря, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Накануне бразильские футболисты одержали победу над командой из Южной Кореи и вышли в четвертьфинал. Хорваты смогли одолеть японцев и тоже попали в 1/4 финала.

Кроме того, в четвертьфинал пробились Франция, Англия, Аргентина и Нидерланды.