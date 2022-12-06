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Сборная Португалии победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
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Фото: Global Look Press/Ding Xu
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Сборная Португалии обыграла со счетом 6:1 команду из Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.

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Самый высокий результат встречи показал нападающий Португалии 21-летний Гонсалу Рамуш. Он забил три мяча швейцарцам на 17-й, 51-й и 67-й минутах игры.

Также за Португалию забивали Пепе (33-я минута) и Рафаэл Геррейру (55-я минута).

Во втором тайме один гол португальцам забил защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи.

В дополнительное время шестой гол швейцарцам забил Рафаэл Леан.

Матч был примечателен тем, что нападающий португальской сборной Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды. По словам главного тренера сборной Фернанду Сантуша, это решение было принято заранее в связи с тактикой команды.

Вместо 37-летнего форварда на его позицию вышел Гонсалу Рамуш. На поле в игре с Швейцарией Роналду вышел только на 74-й минуте встречи.

Победа обеспечила португальцам выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

10 декабря Португалия сыграет со сборной Марокко, которая 6 декабря обыграла Испанию. Серия пенальти закончилась со счетом 3:0 в пользу марокканцев.

Ранее, 5 декабря, в четвертьфинал мирового первенства вышли футболисты из Бразилии, победив в матче с командой из Южной Кореи. В тот же день хорваты смогли одолеть японцев и тоже попали в 1/4 финала.

Кроме того, в четвертьфинал чемпионата мира по футболу пробились Франция, Англия, Аргентина и Нидерланды.

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