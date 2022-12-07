Источник назвал причину пожара в ресторане Zuma во Владивостоке

Пожар в ресторане Zuma во Владивостоке начался из-за неисправности оборудования. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.

По его словам, пожар начался в системе вентиляции.

«Возгорание произошло в системе вентиляции, из-за неисправности», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в среду (20:00 мск вторника). В 05:34 (22:34 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Затем они приступили к проливке и разборке места пожара. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 500 кв. м.

Отмечается, что прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту пожара.