Во Владивостоке сгорел один из лучших ресторанов России Zuma
Владивостокский ресторан Zuma сгорел. Об этом 6 декабря сообщают очевидцы и делятся кадрами пожара в соцсетях.
Telegram-канал «Сысоев FM» пишет, что судя по видео ресторан не восстановить. «Надеюсь, что никто не пострадал, но потеря для индустрии колоссальная», — говорится в сообщении.
Более подробной информации о возгорании в настоящий момент нет.
Ресторан паназиатской кухни Zuma расположен на улице Фонтанной во Владивостоке недалеко от побережья.
В прошлом году Zuma вошел в топ-25 лучших ресторанов России по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2021. В этом списке Zuma был единственным рестораном из Владивостока.
Накануне в центре Краснодара загорелось здание с рестораном и отелем. В итоге выгорел ресторан и четыре этажа гостиницы, пострадали несколько припаркованных автомобилей. Ни один человек не пострадал.