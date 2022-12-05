В центре Краснодара загорелось здание с рестораном и отелем
В центре Краснодара горит многоэтажное здание, сообщили 5 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По информации очевидцев, в здании на ул. Суворова расположены ресторан и отель. Первое пожарное подразделение прибыло на место возгорания в 18:28.
Как сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по региону, сейчас проводится эвакуация из ресторана.
В ночь на 3 декабря пожар произошел в частном доме в Оренбурге. В здании обнаружили тела двух взрослых и двух детей. Причины возгорания устанавливаются.