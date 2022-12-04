Двое взрослых и двое детей погибли после пожара в доме в Оренбурге

Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Оренбурге. Об этом стало известно в воскресенье, 4 декабря.

«Ночью 3 декабря поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице 374 км в городе Оренбурге. Первыми прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади. Звеньями газодымозащитной службы было обнаружено четверо погибших», — сказано в сообщении регионального ГУ МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области также уточняет, что в доме спасатели обнаружили тела двоих взрослых и двоих детей, скончавшихся на месте происшествия. Причины возгорания, а также причины смерти погибших пока не установлены. К ликвидации пожара привлечено 27 человек и девять единиц техники.

Днем ранее стало известно, что при пожаре в жилом доме в Рыбинском районе Красноярского края погибли мать и двое детей. Экстренные службы уточнили, что причиной смерти, вероятно, стало отравление угарным газом.