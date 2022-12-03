Мать и двое детей погибли в результате пожара в Красноярском крае

Мать и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Рыбинском районе Красноярского края. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщило региональное ГУ МЧС.

«В 3:12 (23:12 мск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Вокзальной города Заозерный. Горел жилой дом с пристроенной к нему верандой», — сказано в сообщении.

Главное следственное управление СК РФ по региону сообщило, что в сгоревшем доме было обнаружено тело 36-летней женщины, которая скончалась на месте, а также тела двоих детей — 4-летней девочки и 7-летнего мальчика. Дети скончались по дороге в больницу. По предварительным данным, причина смерти — отравление угарным газом.

Уточняется, что в 7:26 (3:26 мск) возгорание было ликвидировано на площади 92 кв. м. К ликвидации пожара были привлечены 19 спасателей и восемь единиц техники.

«Предположительно, причиной возгорания явилось нарушение правил монтажа и эксплуатации печи. В ходе осмотра установлено, что дымоход находился в непосредственной близости с деревянным потолочным перекрытием», — говорится в сообщении СК.

Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование дела продолжается.

Ранее, 1 декабря, двое погибли при пожаре в брусовом доме в городе Канск в Красноярском крае. Площадь пожара составила 54 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.