МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ресторане Zuma

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории ресторана Zuma во Владивостоке. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«В 05:34 (22:34 мск) ликвидация открытого горения. Проводится разборка и проливка места пожара», — уточнили в ведомстве.

Согласно имеющейся информации, площадь возгорания составила порядка 500 кв. м.

Сообщение о пожаре в здании ресторана поступило в ночь на среду по местному времени. К моменту прибытия экстренных служб на место происшествия огонь распространился на два этажа и крышу. Погибших и пострадавших нет.

К борьбе с пожаром были привлечены силы и средства МЧС России, в том числе 15 единиц специальной техники и 54 сотрудников ведомства.

Накануне о возгорании сообщили очевидцы.

Ресторан паназиатской кухни Zuma расположен на улице Фонтанной во Владивостоке недалеко от побережья.

В прошлом году Zuma вошел в топ-25 лучших ресторанов России по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2021. В этом списке Zuma был единственным рестораном из Владивостока.