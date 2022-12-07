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Прокуратура начала проверку по факту пожара в ресторане Zuma

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара в ресторане Zuma во Владивостоке
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Фото: t.me/primamedia
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Прокуратура Фрунзенского района Владивостока поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту пожара, который произошел ресторане Zuma. Об этом говорится на сайте прокуратуры Приморского края во вторник, 6 декабря.

ЧП произошло в среду (20:00 мск вторника). В 05:34 (22:34 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сообщает телеканал «360». Затем они приступили к проливке и разборке места пожара.

В результате происшествия никто не пострадал. Находившиеся внутри люди смогли покинуть здание самостоятельно.

Площадь пожара составила 500 кв. м. Здание полностью выгорело, пишет «Москва 24». К ликвидации возгорания были привлечены 54 человека и 15 единиц техники, уточняет REGNUM.

Устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, техническое помещение площадью в 25 кв. м, где произошло возгорание, использовалось для хранения мусора.

Zuma был одним из популярных ресторанов в городе, там предлагали паназиатскую кухню. Визитной карточкой заведения были свежайшие морепродукты, в первую очередь, блюда из краба. За ними ехали со всей России и из соседних азиатских стран, отмечает «Ридус».

Заведение занимает 33-ю строчку рейтинга лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

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