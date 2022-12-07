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Россия обвинила Зеленского в игре жизнями украинцев и европейцев

Миссия РФ при ООН: обстреливая ЗАЭС, Киев играет жизнями Украины и всей Европы
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Представитель РФ Наталья Кармазинская 6 декабря на заседании Генассамблеи ООН заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с середины июля обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС), создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами.

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По ее словам, главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. В качестве примера Кармазинская привела атаки, которые были зафиксированы 19 и 20 ноября.

«Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генассамблеи ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — заявила Кармазинская.

В свою очередь Россия сделала всё возможное, чтобы гарантировать безопасное пребывание сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории ЗАЭС, отметила она.

В этот же день Кармазинская заявила, что Москва согласна с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС) и готова обсуждать детали. Данную инициативу предложил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам своего визита на станцию. Главная цель этой зоны безопасности — предотвращение угроз ЗАЭС, возникающих вследствие непрекращающихся атак со стороны ВСУ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для гарантии безопасности ЗАЭС, необходимо согласие Киева взять на себя обязательства по прекращению огня в районе станции. От МАГАТЭ, в свою очередь, требуется контролировать выполнение украинской стороной потенциальных договоренностей.

3 декабря глава МАГАТЭ сообщил, что отвод вооружений с Запорожской АЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. Также Гросси добавил, что обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Днем ранее он указал, что благодаря действиям сотрудников агентства соглашение о безопасной зоне вокруг ЗАЭС становится всё более и более приемлемым. Гросси также упомянул о планах в ближайшем будущем провести встречи с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединения Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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