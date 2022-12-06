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Иммунолог назвал распространяющийся грипп тяжелым и безудержным

Иммунолог Жемчугов назвал способ защититься от тяжелого течения гриппа в этом году
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал во вторник, 6 декабря, о ситуации с распространением гриппа в России.

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По словам специалиста, в этом году грипп очень тяжелый.

«Мало того, он безудержный, потому что нет никаких мер по распространению, которые были связаны с коронавирусом. Поэтому, как говорится, на всю катушку, я считаю, будет вспышка, если только не держит вакцинация. А вакцина должна держать», — сказал медик в беседе с телеканалом «Звезда».

Иммунолог добавил, что, если не обращаться к врачам, свиной грипп H1N1 может вызвать много осложнений.

Ранее в этот день глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что научный центр разработал новую вакцину. Лекарство будет защищать привившихся от разных штаммов гриппа в течение 3–4 лет.

По его словам, новая вакцина будет работать против разных вариантов, в частности, свиного (H1N1) и вероятно птичьего (H5N1) гриппа, передает RT.

В настоящий момент новое лекарство проходит вторую стадию исследований, сообщает телеканал «360».

В настоящий момент в России можно привиться трех- или четырехвалентными вакцинами от гриппа, которые нужно делать каждый год.

Ранее, 1 декабря, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что в настоящий момент вирус гриппа подтипа А, который в обществе чаще всего называют свиным гриппом, вызывает сильные опасения не только в России, но и во Всемирной организации здравоохранения. Причина ― сильная изменчивость вируса.

В конце ноября в Роспотребнадзоре сообщили о нарастании в России активности вирусов гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Также в ведомстве уточнили, что свиной грипп зафиксирован уже в 55 российских регионах.

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИнаходятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

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