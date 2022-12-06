Посол РФ сообщила о нахождении в безопасности после инцидента в церкви в Софии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова находится в безопасности после инцидента в церкви в Софии. О этом дипломат сообщила во вторник, 6 декабря в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день в Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находились Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), передает RT.

«Церковь была блокирована с одной стороны. Там были полицейские, поэтому какой-то, мне кажется, опасности всё это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но этого не произошло», — сказала Митрофанова .

В церкви также присутствовал и лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков, уточняет телеканал «360».

Собравшиеся выкрикивали антироссийские лозунги, сообщается на сайте kp.ru. У входа в храм стояли полицейские.

Ранее, 22 ноября, президент Болгарии Румен Радев заявил о необходимости решения конфликта на Украине дипломатическим путем. Радев считает, что необходимо оценить масштаб деструктивного влияния конфликта на экономику Болгарии и региона.

19 ноября издание The Sofia Globe сообщило, что в Болгарии изменили программу размещения украинских беженцев, исключив из нее питание. Из-за изменения программы поддержки некоторые болгарские отели перестали кормить украинских беженцев, так как выделяемых государством 15 болгарских левов (477 рублей) не хватает на покрытие расходов.

До этого, 3 ноября, парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. За предоставление вооружения Киеву проголосовали 175 депутатов, против — 49. Кроме того, парламент потребовал от правительства страны предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины и поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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