Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег

В Болгарии изменили программу размещения украинских беженцев, исключив из нее питание. Сообщает портал The Sofia Globe в субботу, 19 ноября.

Как сообщается в материале, из-за изменения программы поддержки некоторые болгарские отели перестали кормить украинских беженцев, так как выделяемых государством 15 болгарских левов (477 рублей) не хватает на покрытие расходов. Однако некоторые отели продолжают кормить беженцев на добровольной основе.

«Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за наш счет, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности» — рассказал владелец отеля на побережье Черного моря Михаил Зегов.

Уточняется, что в Болгарии по программе господдержки проживает около 10 тыс. украинских беженцев.

Ранее в этот день куратор по вопросам миграции из муниципальной службы экстренной гуманитарной помощи SAMU Social Магали Пратте рассказала, что в Бельгии беженцам с Украины стало сложнее найти приют. По ее словам, не редкими бывают ночевки на вокзале или в ночлежке для бездомных.

17 ноября, The Telegraph сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев. Как предполагается, их будут сдавать в аренду. Жилье будет приобретаться на полученные от государства средства. При этом в конце августа стало известно, что около четверти участников британской программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

15 ноября в Канаде арендодатели нашли способ, как нажиться на прибывающих с Украины беженцах. Канадские собственники недвижимости стали требовать с украинцев предоплату за жилье за несколько месяцев вперед.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.