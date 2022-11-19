В Бельгии беженцам с Украины стало сложнее найти пристанище

Найти приют в Бельгии для беженцев с Украины становится всё труднее. Не редкими бывают ночевки на вокзале или в ночлежке для бездомных. Об этом рассказала Магали Пратте — куратор по вопросам миграции из муниципальной службы экстренной гуманитарной помощи SAMU Social брюссельскому порталу Bruzz.

«Это становится всё труднее для принимающих семей. Нужно искать новые, координация не работает должным образом. Да, украинцы сейчас тоже оказываются на улицах. В среднем 100 украинских беженцев по-прежнему прибывают в Бельгию каждый день, в основном на Южный вокзал. Многие могут обратиться к семьям, потому что в Бельгии существует плотная диаспора украинцев. Но для нескольких десятков в день нет укрытия. SAMU Social тоже помогает, но количество мест ограничено», — сообщила она в интервью, опубликованном 16 ноября.

Пратте пояснила, что в Бельгии власти регионов Брюссель, Фландрия и Валлония ответственны за размещение беженцев. И зачастую проблема кроется в плохой осведомленности людей о том, где могут быть свободные места для проживания. Многие не знают про Фландрию и Валлонию и едут в Брюссель.

Несколько недель назад государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Николь де Мур и премьер-министр Брюсселя Руди Вервурт достигли соглашения о создании 1200 дополнительных мест.

Накануне, 17 ноября, The Telegraph сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев. Как предполагается, их будут сдавать в аренду. Жилье будет приобретаться на полученные от государства средства. При этом в конце августа стало известно, что около четверти участников британской программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

15 ноября в Канаде арендодатели нашли способ, как нажиться на прибывающих с Украины беженцах, о чем написала газета The Globe and Mail. Канадские собственники недвижимости стали требовать с украинцев внести предоплату за жилье за несколько месяцев вперед.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.