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В Бельгии беженцам с Украины стало сложнее найти пристанище

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Geovien So
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Найти приют в Бельгии для беженцев с Украины становится всё труднее. Не редкими бывают ночевки на вокзале или в ночлежке для бездомных. Об этом рассказала Магали Пратте — куратор по вопросам миграции из муниципальной службы экстренной гуманитарной помощи SAMU Social брюссельскому порталу Bruzz.

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«Это становится всё труднее для принимающих семей. Нужно искать новые, координация не работает должным образом. Да, украинцы сейчас тоже оказываются на улицах. В среднем 100 украинских беженцев по-прежнему прибывают в Бельгию каждый день, в основном на Южный вокзал. Многие могут обратиться к семьям, потому что в Бельгии существует плотная диаспора украинцев. Но для нескольких десятков в день нет укрытия. SAMU Social тоже помогает, но количество мест ограничено», — сообщила она в интервью, опубликованном 16 ноября.

Пратте пояснила, что в Бельгии власти регионов Брюссель, Фландрия и Валлония ответственны за размещение беженцев. И зачастую проблема кроется в плохой осведомленности людей о том, где могут быть свободные места для проживания. Многие не знают про Фландрию и Валлонию и едут в Брюссель.

Несколько недель назад государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Николь де Мур и премьер-министр Брюсселя Руди Вервурт достигли соглашения о создании 1200 дополнительных мест.

Накануне, 17 ноября, The Telegraph сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев. Как предполагается, их будут сдавать в аренду. Жилье будет приобретаться на полученные от государства средства. При этом в конце августа стало известно, что около четверти участников британской программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

15 ноября в Канаде арендодатели нашли способ, как нажиться на прибывающих с Украины беженцах, о чем написала газета The Globe and Mail. Канадские собственники недвижимости стали требовать с украинцев внести предоплату за жилье за несколько месяцев вперед.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

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