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Президент Болгарии призвал к мирному решению конфликта на Украине

Президент Болгарии призвал к решению конфликта на Украине дипломатическим путем
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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Президент Болгарии Румен Радев 22 ноября заявил о необходимости решения конфликта на Украине дипломатическим путем.

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«Каждый день этот конфликт рушит будущее нашего региона, замедляет его экономическое развитие. Поэтому я нахожусь среди тех, кто настаивает на немедленном прекращении <спецоперации> на Украине и поиске решения урегулирования конфликта средствами дипломатии», — заявил он во время конференции, посвященной конфликтам в регионе Черного моря.

Кроме того, Радев отметил, что в ближайшее время страна столкнется с проблемами из-за введения эмбарго на поставку российской нефти в Болгарию до конца 2024 года. По его словам, это приведет к дефициту сырой нефти и закрытию нефтеперерабатывающего завода, что скажется на стоимости топлива в стране и регионе.

Президент Болгарии предложил направить силы на реализацию проекта по строительству нефтепровода Бургас – Александруполис, но для транспортировки нефти в обратном направлении Александруполис – Бургас. Он считает, что это позволит стране сохранить быстрые и надежные поставки энергоресурсов, поскольку динамика улучшения энергетических, экономических, транспортных связей была прервана спецоперацией на Украине.

Радев считает, что необходимо оценить масштаб деструктивного влияния конфликта на экономику Болгарии и региона. Также нужно переосмыслить подходы Евросоюза к борьбе с энергетическим кризисом с целью предотвращения деиндустриализации, вывода капиталов, ослабления связей и экономического сотрудничества в Европе, добавил болгарский лидер.

«Исключительно важно, чтобы Болгария была важным элементом единства в организациях, где является членом, — в ЕС и НАТО, которые являются гарантами нашей безопасности», — сказал президент.

Ранее, 3 ноября, издание The Sofia Globe сообщило, что парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. За предоставление вооружения Киеву проголосовали 175 депутатов, против — 49. Кроме того, парламент потребовал от правительства страны предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины, и руководство страны должно поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

При этом в октябре Румен Радев высказался против предоставления Украине вооружений. Глава государства отмечал, что первоочередной задачей болгарского парламента являются обеспечение комплектации болгарской армии и ее модернизация, которая проводится на протяжении уже многих лет.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября, когда президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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